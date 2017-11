Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (17.11.2017/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Adam Barrass von der Berenberg Bank:Adam Barrass, Aktienanalyst der Berenberg Bank, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Das Finanzinstitut sei eines der wenigen in Europa, das seine Kosten wirklich reduziere, so der Analyst. Die Möglichkeit einer Sonderausschüttung sei wegen der regulatorischen Anforderungen jedoch begrenzt. Deswegen sollte sich das Wertpapier mittelfristig in einer engen Spanne bewegen.Adam Barrass, Aktienanalyst der Berenberg Bank, hat das Kursziel für die Aareal Bank-Aktie von 33,00 auf 34,00 Euro erhöht und sein Rating bei "hold" belassen. (Analyse vom 17.11.2017)