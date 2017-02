Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

36,90 EUR -2,51% (17.02.2017, 21:55)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (23.02.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) fest.Das Wiesbadener Finanzinstitut habe mit dem Betriebsergebnis für das Gesamtjahr 2016 die Konsensschätzung der Analysten getroffen, wobei sich hier diverse Sondereffekte in den letzten beiden Jahren bemerkbar gemacht hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Per saldo habe die Aareal Bank AG trotz des Negativzinsumfelds und eines starken Wettbewerbs in Europa ein solides Jahresergebnis ausgewiesen. Dank der hervorragenden Eigenkapitalausstattung könnten die zukünftigen Jahresüberschüsse, die aber verstärkt unter dem widrigen Zinsumfeld leiden würden, für Übernahmen oder höhere Dividenden eingesetzt werden.Angesichts der hohen Dividendenrendite sieht er die Aareal Bank-Aktie derzeitals gute Halteposition, so Michael Seufert, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse. Das Kursziel sehe er nach wie vor bei 38 Euro. (Analyse vom 17.02.2017)XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:36,68 EUR -3,38% (17.02.2017, 17:35)