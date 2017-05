Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

37,78 EUR -1,09% (30.05.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

37,77 EUR -1,51% (30.05.2017, 21:38)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (30.05.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein im MDAX gelistetes internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Wiesbaden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Kerngeschäft des Unternehmens sei die Immobilienfinanzierung. Das Geschäftsgebiet umfasse die drei Kontinente Europa, Nordamerika und Asien und decke hier mehr als 20 Länder ab.Das Wiesbadener Finanzinstitut habe Mitte des Monats seine Geschäftszahlen präsentiert und mit einer stabilen Kernkapitalquote überzeugen können. Große Überraschungen in den Zahlen seien allerdings ausgeblieben.Neben der Kernkapitalquote, welche für Finanzdienstleister unter Berücksichtigung von Basel IV eine immer größere Rolle spiele, hätten auch weitere Kennzahlen des Unternehmens die Erwartungen erfüllt. Laut "der Aktionär" habe der Konzernbetriebsgewinn im ersten Quartal bei 71 Millionen Euro und der Zinsüberschuss bei 87 Millionen Euro gelegen. Auch der Ausblick für das Konzernbetriebsergebnis für das Jahr 2017 sei noch einmal durch den Vorstand bestätigt worden. Es solle in einer Spanne von 310 bis 350 Millionen Euro liegen.Schon einmal hätten viele deutschen Banken ihr Heil auf dem US-Markt gesucht und seien hierbei dann in den Strudel der Finanzkrise geraten. Auch Gewerbeimmobilien seien hiervon betroffen gewesen und viele große Finanzierungen seien damals zusammengebrochen. Aareal Bank-Chef Merkens sei sich aber sicher, die Risiken im Griff zu haben. Ein Teil der Kredite werde auch zusammen mit anderen Banken syndiziert, um so die Risiken ein Stückweit zu streuen und abzufangen.Aktuell notiere die Aareal Bank-Aktie bei EUR 38,25 (Stand 30.05.2017). Von Bloomberg befragte Analysten würden das 12-Monats-Kursziel für die Aareal Bank auf EUR 37,78 setzen. Fünf Analysten würden die Aktie auf "buy", sieben auf "hold" und zwei auf "sell" setzen. Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG.