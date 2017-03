XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur von "Der Aktionär", rät jetzt die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ins Depot zu legen.Mit einer harten Kernkapitalquote von 15,7% zum Jahresende 2016 habe die Aareal Bank nicht nur die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Sie sei damit sehr gut kapitalisiert. Die Vorgabe der Europäischen Zentralbank für die harte Kernkapitalquote liege nur bei 7,53%. Auch wenn durch die neuen Eigenkapitalvorschriften, Basel IV, die Anforderungen der Aufsicht steigen sollten: Die Bank sei mehr als gerüstet dafür und habe sogar überschüssiges Kapital.Was läge da näher, als das Geld an die Aktionäre zurückzugeben? Schon jetzt zahle die Aareal Bank eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie, was beim gegenwärtigen Kurs eine Rendite von 4,6% ergebe. Jedoch habe man für 2015 nur 50% des Gewinns an die Eigenkapitalgeber ausgeschüttet, was der Unternehmenspolitik entspreche. Für 2017 und 2018 sei jedoch eine Sonderdividende in Aussicht gestellt worden, die 20 bis 30% des Gewinns umfassen solle. Werde ein Teil des überschüssigen Kapitals zusätzlich an die Aktionäre zurückgegeben, könne die Ausschüttungsquote schnell über 100% steigen.Der Aktienkurs sei nach Veröffentlichung der Zahlen für das letzte Jahr abgestraft worden. Zu Unrecht, wie Strebin meine. Die geplante Sonderdividende und eine Ausschüttung des überschüssigen Kapitals würden für Fantasie bei der Dividende sorgen. Schon jetzt liege die Rendite bei 4,6%. Das KGV von 11 entspreche hingegen genau dem Branchendurchschnitt.Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: