ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (22.12.2016/ac/a/a)

Zürich (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst James Shuck von der UBS:James Shuck, Analyst der UBS, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die AXA-Aktie (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) von 18,70 auf 22,70 Euro.Das neue Kursziel reflektiere seine nach unten revidierten Kapitalkostenprognosen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit Blick auf sein bestätigtes Anlagevotum für die AXA-Aktie habe Shuck darauf verwiesen, dass das Papier des französischen Versicherers aktuell rund 9% über ihrem Durchschnittskurs der letzten fünf Jahre notiert.James Shuck, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das neutrale Votum für die AXA-Aktie bestätigt und das Kursziel von 18,70 auf 22,70 Euro angehoben. (Analyse vom 22.12.2016)Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:24,115 EUR +0,52% (22.12.2016, 13:21)Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:24,125 EUR +0,54% (22.12.2016, 13:56)