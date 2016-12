ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (23.12.2016/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Wenzel von der DZ BANK:Thorsten Wenzel, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der AXA-Aktie (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) und erhöht den fairen Wert von 24 auf 26 Euro.Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten bestehe beim französischen Versicherer die Chance auf Dividendenerhöhungen durch eine Erhöhung der Ausschüttungsquote, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Bewertung der AXA-Aktie erscheine noch attraktiv.Thorsten Wenzel, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die AXA-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 24 auf 26 Euro angehoben. (Analyse vom 23.12.2016)Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:24,06 EUR +0,23% (23.12.2016, 15:04)Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:24,07 EUR +0,02% (23.12.2016, 15:22)