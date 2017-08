ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (14.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Sowohl das operative Ergebnis mit 3,17 (Vj.: 3,06) Mrd. Euro als auch das Nettoergebnis mit 3,27 (Vj.: 3,21) Mrd. Euro hätten in H1 im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Die Solvabilitätsquote habe sich zum 30.06.2017 auf 201% (31.03.2017: 196%) verbessert und damit nach wie vor auf einem sehr komfortablen Niveau gelegen. Alles in allem seien die H1-Zahlen solide ausgefallen. Jedoch sei zu berücksichtigen, dass H1/2016 relativ schwach ausgefallen sei. Die Ergebnisse nach sechs Monaten würden zeigen, dass sich der Konzern aktuell komfortabel im Rahmen der finanziellen Zielsetzung der Strategie "Ambition 2020" befinde. So sei das operative Ergebnis je Aktie um 5% y/y gestiegen (Zielsetzung: durchschnittliches Wachstum pro Jahr von 3% bis 7%). Mit Blick auf H2 sehe sich AXA mit einer höheren Vergleichsbasis konfrontiert. Ein Update zum geplanten Teil-IPO eines Teils der US-Aktivitäten habe es nicht gegeben. Der Analyst habe seine Prognosen unverändert belassen.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in einer aktuellen Aktienanalyse die AXA-Aktie, deren Kurspotenzial auf dem derzeitigen Bewertungsniveau begrenzt ist, unverändert mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde weiterhin bei 26,00 Euro gesehen. (Analyse vom 14.08.2017)Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:24,80 EUR +1,16% (14.08.2017, 11:32)Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:24,82 EUR +1,02% (14.08.2017, 11:44)