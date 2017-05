ISIN AXA-Aktie:

Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (26.05.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Toronto (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Paul De'Ath von RBC Capital:Paul De'Ath, Aktienanalyst von RBC Capital, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach der Ankündigung des Börsengangs des US-Geschäfts sein Kursziel für die Aktie des französischen Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) und rät weiter zum Kauf.Der Schritt, Teile des Geschäfts in den USA an die Börse zu bringen, mache seiner Meinung nach Sinn. So könne der Konzern in schneller wachsende Regionen, die ferner noch höhere Margen versprechen würden, investieren.Paul De'Ath, Aktienanalyst von RBC Capital, hat das Kursziel für die AXA-Aktie von 26,00 auf 28,00 Euro erhöht und sein Votum "outperform" belassen. (Analyse vom 26.05.2017)Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:23,758 EUR -0,35% (26.05.2017, 08:53)Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:23,85 EUR -0,58% (25.05.2017)