Wiener Börse Aktienkurs AT&S-Aktie:

9,745 EUR +0,77% (10.03.2017, 12:51)



ISIN AT&S-Aktie:

AT0000969985



WKN AT&S-Aktie:

922230



Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

AUS



Wien Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

ATS



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (10.03.2017/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktie: Vorsicht empfohlen - AktienanalyseDer Leiterplattenhersteller AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) leidet unter den Anlaufeffekten im Zusammenhang mit dem Aufbau der IC-Substrat-Produktion in China, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe der Umsatz in den ersten neun Monaten 2016/17 um 5,3 Prozent auf 615,1 Mio. Euro zugelegt. Doch das Ergebnis habe von plus 60,2 Mio. Euro auf minus 19,7 Mio. Euro gedreht.Auch im Gesamtjahr sei keine Besserung in Sicht: AT&S rechne unter der Voraussetzung eines makroökonomisch stabilen Umfelds, einer Währungsrelation US-Dollar-Euro auf ähnlichem Niveau wie 2015/16 und einer stabilen Nachfrage im Kerngeschäft mit einem Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent. Die EBITDA-Marge solle vor allem auf Basis der Anlaufkosten für die Werke in Chongqing bei 15 bis 16 Prozent liegen, die EBITDA-Marge im Kerngeschäft hingegen auf einem vergleichbaren Niveau wie 2015/16.Zwar würden die höheren Abschreibungen für das Projekt in China das EBIT deutlich beeinflussen. Langfristig sollten sich die Investitionen aber auszahlen. Derweil bereite die Marktentwicklung AT&S-Chef, Andreas Gerstenmayer, etwas Kopfzerbrechen: "Der Preisdruck bei IC-Substraten ist sehr hoch."Börsenplätze AT&S-Aktie:XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:9,766 EUR +0,72% (10.03.2017, 12:07)