Die Kaufempfehlung der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" für AT&S hat bisher nicht funktioniert. Bei Kursen um 9,50 Euro sei die Aktie allerdings viel zu günstig. Der Turnaround werde kommen. Allerdings müsse man aufgrund der unerfreulichen Situation mit IC-Substraten etwas mehr Geduld mitbringen.



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die Aktie von AT&S erneut zum Kauf.



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (24.05.2017/ac/a/a)



Haar (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leiterplattenherstellers AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) zu kaufen.Der Anbieter von High-End-Leiterplatten habe ein gemischtes Zahlenwerk für das Wirtschaftsjahr 2016/2017 (per Ende März) präsentiert. Die Einnahmen hätten um 6,8% auf rund 815 Mio. Euro expandiert. Das EBITDA habe sich von über 167 auf 130,9 Mio. Euro reduziert. Dieses Ergebnis sei durch Anlaufeffekte für die neuen Werke im chinesischen Chongqing im Volumen von 71,2 Mio. Euro belastet. Die berichtete EBITDA-Marge habe bei 16,1% gelegen. Bereinigt habe die EBITDA-Marge 25,4% betragen.Diese erfreuliche EBITDA-Marge resultiere aus dem Kerngeschäft Mobile Devices sowie den Segmenten Automotive, Industrial und Medical. "Unser Kerngeschäft hat sich unverändert sehr gut entwickelt", sagt den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" AT&S-CEO, Andreas Gerstenmayer, im Hintergrundgespräch.Die planmäßigen Abschreibungen hätten sich auf 124,7 Mio. Euro belaufen. Sie hätten sich plangemäß um mehr als 37 Mio. Euro aufgrund des neuen Werkes in China erhöht. Die hohen Abschreibungen würden sich natürlich stark auf das EBIT auswirken, welches im Jahr 2016/2017 bei 6,6 Mio. Euro gelegen habe. Bereinigt um die erwähnten Anlaufeffekte hätte sich das EBIT auf mehr als 100 Mio. Euro belaufen. Unterm Strich habe AT&S einen Verlust von fast 23 Mio. Euro berichten müssen.Zur Dividende für das vergangene Jahr habe sich das Unternehmen bisher noch nicht geäußert. Gerstenmayer habe die Frage zur Dividende nicht beantworten wollen und verweise auf die Veröffentlichung im Juni. "Über die Dividende haben wir noch keinen Beschluss gefasst. Das werden wir in Kürze mit dem Aufsichtsrat diskutieren." Aufgrund der berichteten Zahlen, der Verschuldung und der weiterhin hohen Investitionen empfehlen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" der Gesellschaft die Dividendenzahlung auszusetzen.Die Anlaufeffekte aufgrund des Werkes in Chongqing mit Fokus auf IC-Substrate seien bekannt und stets in der Form kommuniziert worden. Negativ sei allerdings der massive Preisdruck bei IC-Substraten, der den Start des dortigen Werkes belaste. Die Halbleiterindustrie, die mit diesen IC-Substraten beliefert werde, belasse Technologie-Generationen länger am Markt als früher, und die Nachfrage nach entsprechenden Anwendungen wie Desktops und Notebooks sei weiter rückläufig. An dieser Stelle habe A&TS schlicht Pech. Gerstenmayer wolle mit weiteren Kostenoptimierungen reagieren, um an dieser Stelle gegenzusteuern. Wann die Branche allerdings den nächsten Technologieschritt unternehme, sei schwer zu sagen.AT&S habe inzwischen über 455 Mio. Euro in das Projekt Chongqing investiert. Gut 60 Mio. Euro sollten in diesem Wirtschaftsjahr dafür noch investiert werden. Damit sei die Investitionsphase der Phase I abgeschlossen. Capex werde sich 2017/2018 insgesamt auf 160 bis 200 Mio. Euro belaufen. "Wir investieren weiterhin sehr stark. Neben Chongqing fließt das Geld in den Umbau unseres Werkes in Shanghai und insgesamt in Technologie-Upgrades".Das Investitionsvolumen bleibe hoch. Per Ende März habe die Nettoverschuldung von AT&S bei über 380 Mio. Euro gelegen. Sie werde sich in diesem Jahr nochmals erhöhen. Laut Gerstenmayer sei die Finanzierung dafür gesichert. Eine Kapitalerhöhung dafür nicht notwendig. Offen sei indes, wann und in welche Technologie AT&S in die Phase II der beiden Werke in Chongqing investieren werde. "Wir werden uns dazu spätestens diesen Sommer entscheiden." Der Ausbau der Phase II wird nach Schätzung der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nochmals Investitionen eines dreistelligen Millionenbetrages erfordern. In Abhängigkeit, wann AT&S mit diesem Ausbau loslegen wolle, könnte aus Sicht der Aktienexperten eine Kapitalerhöhung notwendig sein.Für das Jahr 2017/18 erwarte AT&S ein Umsatzplus von 10% bis 16%. Dies würde einem Umsatz von bis zu 945 Mio. Euro entsprechen. Die EBITDA-Marge solle sich auf 16% bis 18% belaufen. Dies entspreche einem EBITDA von bis zu 170 Mio. Euro. Das Ergebnis sei belastet durch die Marktentwicklung bei IC-Substraten, den Anlauf der neuen Technologiegeneration (mSAP) und den damit verbundenen Umbau des Werkes in Shanghai, welches nicht über das ganze Jahr hinweg auf Hochtouren laufe.Die Abschreibungen würden sich vermutlich auf ca. 150 Mio. Euro erhöhen. Das EBIT werde sich daher gegenüber dem Vorjahr verbessern. Ob es aufgrund der erhöhten Abschreibungen zu einem positiven Nettoergebnis reichen werde, sei hingegen heute noch offen. Im Folgejahr werde AT&S die Umsatzmilliarde knacken und die Margen steigern. Mittelfristig rechne der AT&S-Chef mit EBITDA-Margen zwischen 18% und 20%.