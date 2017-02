Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (28.02.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) von 4 auf 3,60 Euro.Der Umsatz des Spezialmaschinenbauers sei in Q4 2016 überraschend deutlich gestiegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch der Auftragseingang habe gegenüber dem Vorjahr stark zulegen können. Auf der Ergebnisebene habe AIXTRON nun wieder in die Gewinnzone gelangen und auch hier die Erwartungen signifikant übertreffen. Das Unternehmen wolle nach der gescheiterten Übernahme durch einen chinesischen Investor sich nun auf die optimale Aufstellung im seines Technologieportfolios konzentrieren und such hierfür nach Partnerschaften, Joint Ventures oder anderen Möglichkeiten. Friebel habe seine Gewinnprognosen für 2017 deutlich reduziert. Für 2018 habe er seine EPS-Prognose jedoch signifikant angehoben.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die AIXTRON-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 4 auf 3,60 Euro reduziert. (Analyse vom 28.02.2017)