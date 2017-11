Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (05.11.2017/ac/a/t)

Münster (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Obwohl der deutsche Spezialmaschinenbauer mit den Zahlen für das dritte Quartal und dem Ausblick die Analysten nicht vollends habe überzeugen können, hätten die Resultate am Markt für einen kräftigen Kurssprung der AIXTRON-Aktie gesorgt.. Das Ende der im September gestarteten Konsolidierung schaffe neues Potenzial.Mit dem Ausbruch nach oben aus der jüngsten Konsolidierung habe die AIXTRON-Aktie ein bullishes Signal gesetzt. Investierte Anleger sollten Gewinne laufen lassen und mit einem Stop-Loss bei 10,75 Euro großzügig absichern, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2017)XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:14,54 EUR +2,39% (03.11.2017, 17:35)