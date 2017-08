Die Aktie von AIXTRON habe sich in den letzten Monaten gut entwickelt.



Nach einer Korrektur, am besten im Bereich zwischen 6,00 und 6,50 Euro, ist die AIXTRON-Aktie wieder für Käufe interessant, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 21.08.2017)



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,047 EUR -2,14% (18.08.17 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,021 EUR -1,04% (21.08.2917, 08:31)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (21.08.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Nachdem die Übernahme von AIXTRON durch Chinesen im letzten Jahr spektakulär gescheitert sei, habe das Unternehmen, nicht zuletzt aufgrund sehr hoher Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Zukunftstechnologien, die eigene Strategie anpassen und verfeinern müssen. Die Chinesen hätten alle Entwicklungskosten dieser Zukunftstechnologien der Aachener weiter finanziert. "AIXTRON selbst ist als mittelständisches Unternehmen dazu nicht in der Lage. Wir haben somit entschieden, uns von gewissen Themen zu trennen bzw. uns stärker zu fokussieren. In den vergangenen Jahren haben wir ca. 30% unserer Umsätze in Forschung und Entwicklung investiert. Zu viel. Unser Ziel ist ein Niveau von 10 bis 15%", sage Firmenchef Kim Schindelhauer im Gespräch mit der Vorstandswoche.Schindelhauer, der bereits zu Zeiten des Neuen Marktes AIXTRON-CEO gewesen sei, habe im März dieses Jahres seine Aufgabe als Aufsichtsratsvorsitzender ruhen lassen und interimsmäßig den Job des CEO wieder übernommen. In den letzten Monaten habe er das Unternehmen für den Turnaround fitgemacht.Die ALD und CVD Produktlinie für Speicherchips solle an Eugene Technology mit Sitz in Südkorea zu einem Preis von 45 bis 55 Mio. US-Dollar verkauft werden. "Wir sind mit dem Verkaufspreis zufrieden. Da die Kunden für diese Technologie ebenfalls Südkoreaner sind, passt es zu Eugene gut." Für AIXTRON würden daraus künftig Umsätze von 25 bis 30 Mio. US-Dollar sowie entsprechende Forschungs- und Entwicklungskosten entfallen. Auf das Ergebnis werde der Verkauf vermutlich keine nennenswerten Auswirkungen haben. Die US-Behörde CFIUS müsse unter anderem der Transaktion noch zustimmen. Zu CFIUS habe sich Schindelhauer verständlicherweise nicht äußern wollen. Bekanntlich habe diese Behörde im Jahr 2016 den Verkauf von AIXTRON verhindert. Da die Südkoreaner aber zu 100% im Besitz der amerikanischen Eugene Technology Co. seien, würden die Experten von einem positiven Verlauf ausgehen.Eine große Baustelle sei eine Lösung für das OLED-Projekt. "Dieses Geschäft ist seit Jahren von hohen Ausgaben geprägt. Unsere OVPD-Technologie wird eine bestehende Technologie zur OLED-Produktion verdrängen. Es ist immer ein langer Weg bis eine solche Technologie und Produktion am Markt eingeführt wird." Die OLED-Aktivitäten seien in eine neue Gesellschaft, APEVA SE, transferiert worden, die derzeit eine 100%ige Tochtergesellschaft von AIXTRON sei. Ziel sei es, bis Jahresende einen Partner zu finden, der in diese Technologie mit investiere. Mitbringen sollte ein solcher Partner einen höheren zweistelligen Millionenbetrag. "Ideal wäre ein Industriepartner aus Südkorea, da dort auch der Kunde für dieses Geschäft seinen Sitz hat." Dazukommen könnte aber auch ein Partner aus dem Bereich Venture Capital.Konzentrieren werde sich AIXTRON künftig voll auf das Kerngeschäft Opto & Power. Die Nachfrage sei derzeit aufgrund eines intakten Marktumfeldes gut, auch wenn es gewisse Schwankungen in den einzelnen Quartalen gebe. "Unsere Quartale hängen an den Auslieferungen von Anlagen. Ein paar Anlagen mehr, und die Zahlen können schnell ganz anders aussehen." Im Kerngeschäft profitiere das Unternehmen künftig von mehreren Trends wie zum Beispiel Autonomes Fahren, Elektromobilität, Daten- und Telekommunikation.Ein aktuelles Thema sei die Technologie zur Gesichtserkennung oder dreidimensionalen Vermessung (3D Sensing) von Gegenständen in mobilen Endgeräten. Sollte dies von allen Herstellern für Smartphones, Tablets und Notebooks eingeführt werden, wäre das positiv für AIXTRON. Denn die hierfür notwendigen Bauelemente zur Herstellung so genannter VCSEL (vertical-cavity surface-emitting laser) würden fast ausschließlich mit Anlagen aus Aachen produziert. "Diese Anwendung ist mit unseren Anlagen schon seit vielen Jahren machbar, der Markt kommt aber erst jetzt. Das zeigt, dass wir mit unseren Technologien schon immer sehr früh dran waren."Für das Jahr 2017 erwarte der CEO einen positiven Cashflow. Sofern das OLED-Projekt plangemäß verlaufe, seien auch keine Restrukturierungsaufwendungen mehr zu erwarten. Ab dem Jahr 2018 wolle AIXTRON wieder profitabel wirtschaften. Schindelhauer halte Bruttomargen von 30 bis 35% und eine EBIT-Marge von ca. 10% in der Branche grundsätzlich für erreichbar. Eine Kapitalerhöhung sei nicht geplant. "Wir sind mit einem Barbestand von knapp 200 Mio. Euro ausreichend finanziert." Zudem sehe er das Unternehmen künftig weiterhin eigenständig. "AIXTRON ist sehr komplex. Wie wir alle gesehen haben, ist eine Übernahme von AIXTRON auch sehr komplex. Es hängt bei uns kein Verkaufsschild an der Tür. Sollte es in Zukunft einen Interessenten geben, den es aktuell nicht gibt, sind wir aber natürlich verpflichtet, dieses Interesse zu prüfen".