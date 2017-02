ISIN AFG Arbonia Forster-Aktie:

CH0110240600



WKN AFG Arbonia Forster-Aktie:

A1CUXD



Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:

ANGA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:

AFGN



Kurzprofil AFG Arbonia Forster Holding AG:



AFG Arbonia Forster (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: AFGN) ist ein international tätiger Bauausrüstungskonzern. Das Unternehmen ist auf Produkte und Lösungen für Hülle und Innenraum von Gebäuden fokussiert. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft sind die Kerngeschäftsaktivitäten bis Ende 2013 in den Divisionen Heiztechnik und Sanitär, Fenster und Türen, Profilsysteme, Oberflächentechnologie und Küchen gruppiert. Ab 1. Januar 2014 ist AFG Arbonia Forster in die Divisionen Gebäudehülle, Gebäudesicherheit, Oberflächentechnologie und AFG Küchen strukturiert.



Die Geschäftseinheit Kühltechnik wurde im Februar 2013 an die Metall Zug AG verkauft. Im Juni 2013 wurde die Business Unit Forster Präzisionsstahlrohre an den Automobilzulieferer Mubea verkauft. Mit der Eröffnung einer Kupferschmiede im Jahr 1874 legte F. J. Forster den Grundstein für die AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Heute unterhält der Konzern 18 Produktionsstätten in Europa, den USA und China und ist mit über 50 Vertriebsgesellschaften sowie Vertretungen und Partner in über 70 Ländern präsent. Der Hauptsitz ist in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). (28.02.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - AFG Arbonia Forster-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die AFG Arbonia Forster-Aktie (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: AFGN).Die Zahlen von Arbonia für das Geschäftsjahr 2016 würden weitgehend den Erwartungen entsprechen. Allerdings signalisiere der Ausblick für das EBITDA im Geschäftsjahr 2017, dass die Analysten- und die Konsensprognosen ziemlich optimistisch seien. Zudem habe sich das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2018 nun etwas vorsichtigere Ziele gesteckt. Nach Erachten von Pomrehn sei ein erfolgreicher Turnaround bereits in der AFG Arbonia Forster-Aktie eingepreist. Andererseits werde das Unternehmen in absehbarer Zeit Schwierigkeiten haben, seine Kapitalkosten zu erwirtschaften.Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die AFG Arbonia Forster-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 15. (Analyse vom 28.02.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs AFG Arbonia Forster-Aktie:15,875 EUR +0,88% (28.02.2017, 09:10)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs AFG Arbonia Forster-Aktie:16,85 CHF +0,60% (28.02.2017, 09:19)