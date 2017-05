XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

9,516 EUR -2,46% (17.05.2017, 15:20)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

9,541 EUR -1,74% (17.05.2017, 15:35)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (17.05.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktie scheint günstig bewertet - AktienanalyseBesser als vom Markt erwartet waren die jüngsten Quartalszahlen von ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV), so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.ADVA Optical Networking profitiere von der starken Nachfrage nach Breitband-Internet, weil dieses wiederum die Nachfrage nach mehr Übertragungs-Technik befeuere. Denn die im Technologieindex TexDAX notierte ADVA Optical Networking sei ein multinationaler Anbieter von Telekommunikations-Ausrüstung, insbesondere für glasfaserbasierte Übertragungs-Technik. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe ADVA Optical Networking den Umsatz um 16,3 Prozent auf 141,8 Mio. Euro erhöhen können. Damit habe man in der oberen Hälfte der Ende Februar veröffentlichten Prognosespanne gelegen."Cloud und Mobility treiben weiter den Bandbreitenbedarf in Kommunikationsnetzen in die Höhe", habe Vorstandschef Brian Protiva erklärt. "Unsere Technologie, unsere Partnerlandschaft sowie unsere offene Firmenkultur machen uns zu einem der interessantesten Unternehmen in der Netzausrüsterbranche", sei Protiva überzeugt. Mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 10,6 scheine die ADVA Optical Networking-Aktie aktuell günstig bewertet.Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: