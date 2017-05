Auf aktuellem Kursniveau ist die ADVA Optical Networking-Aktie weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2017)



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (17.05.2017/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" halten die Aktie des Telekomausrüsters ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) auf aktuellem Kursniveau weiter für kaufenswert.Der Telekommunikationsausrüster sei gut ins neue Jahr gestartet. ADVA habe in Q1 ein Umsatzplus von 16,3% auf knapp 142 Mio. Euro erzielt. Das bereinigte Betriebsergebnis habe in Q1 2017 bei 6,6 Mio. Euro oder bei 4,7% vom Umsatz gelegen. Die Margenentwicklung zeige in die richtige Richtung. Berichtet worden sei ein EBIT für Q1 von 5,5 Mio. Euro. Netto habe der Gewinn in den ersten drei Monaten bei über 6 Mio. Euro gelegen. Treiber seien positive Steuereffekte gewesen. Pro Aktie habe der Gewinn bei 12 Cent gelegen.Für das zweite Quartal habe ADVA einen Umsatz zwischen 143 und 153 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatzausblick habe die Erwartungen der Experten und die des Marktes nicht getroffen. Hintergrund sei ein schwächeres und schwer kalkulierbares ICP-Geschäft in den USA, was allerdings nicht margenstark sei sowie negative Effekte aufgrund des schwachen Britischen Pfunds. Das habe Finanzvorstand Ulrich Dopfer den Experten im Hintergrundgespräch erläutert. Ohne diese beiden Faktoren wäre das Umsatzvolumen vermutlich weitaus höher ausgefallen. Beim Margenausblick würden die Münchner überzeugen. Die bereinigte EBIT-Marge solle sich in Q2 auf 5 bis 8% vom Umsatz belaufen. Das sei eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die Experten würden das bereinigte EBIT in Q2 auf ca. 10 Mio. Euro schätzen. "Wir sind mit unserem Ausblick für Q2 zufrieden. Unser Geschäft entwickelt sich sehr gut, und wir befinden uns bei den Margen auf dem Weg nach oben", so Dopfer.Die Experten seien froh, dass ADVA endlich bei den Margen überzeuge. Das Umsatzvolumen in Q2 möge in der Tat etwas schwächer sein. Aber ihnen sei die Verbesserung der Margen wichtiger als der Umsatz. Für das Gesamtjahr zeige sich Dopfer zuversichtlich, weiter organisch zu wachsen. "Unser Markt wächst mit 8 bis 12% pro Jahr. In der Vergangenheit sind wir immer schneller als der Markt gewachsen. Wir sollten das dieses Jahr auch tun, und das zweite Halbjahr fällt ohnehin traditionell etwas stärker aus als das erste Halbjahr", so der CFO. Nach Berechnungen der Experten dürfte ADVA im Jahr 2017 den Umsatz um bis zu 10% auf 620 bis 630 Mio. Euro steigern. Laut Dopfer sollten sich die Margen im weiteren Verlauf ebenso weiter steigern. 2016 habe die bereinigte EBIT-Marge lediglich bei 4,1% gelegen. Nach Schätzungen der Experten könnte ADVA 2017 eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 7% zeigen. Das würde einem bereinigten EBIT von ca. 45 Mio. Euro entsprechen. In Q4 könnte ADVA erstmals eine bereinigte EBIT-Marge von bis zu 10% zeigen.ADVA werde ganz gerne von Investoren wegen der aktivierten Eigenleistungen kritisiert. Diesen Effekt hätten die Experten beispielsweise auch bei ISRA Vision gesehen, was dieser Aktie bekanntlich nicht geschadet habe. Während zumindest damals bei ISRA Vision sogar negative Free Cashflows erzielt worden seien, seien die Free Cashflows bei ADVA deutlich positiv. Dopfer fühle sich mit Erwartungen eines operativen Cashflows von ca. 70 Mio. Euro in diesem Jahr sehr wohl. Abzüglich Capex werde sich der Free Cashflow auf mindestens 20 Mio. Euro belaufen. Ein Free Cashflow von über 20 Mio. Euro könne sich durchaus sehen lassen.Die Aktie von ADVA sei im Vorfeld der Q1-Zahlen auf über 11 Euro gestiegen, um nach dieser Vorlage auf unter 9,50 Euro zu fallen. Bei Vorlage der Jahreszahlen für 2016 sei die Aktie ebenfalls zunächst abgestraft worden, um sich dann wieder zügig zu erholen. Im Februar habe den Investoren der Ausblick der Margen für Q1 nicht. Nunmehr gefalle den Anlegern der Umsatzausblick für Q2 nicht. Die Experten würden den jüngsten Kursabschlag für völlig übertrieben halten. Bei ADVA komme es drauf an, dass die Margen nach oben gehen würden. An dieser Stelle liefere ADVA sehr gut ab.