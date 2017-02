ISIN ADLER Real Estate-Aktie:

Kurzprofil ADLER Real Estate AG:



Die ADLER Real Estate AG (ISIN: DE0005008007, WKN: 500800, Ticker-Symbol: ADL) mit Sitz in Frankfurt am Main und Verwaltungssitz in Hamburg konzentriert sich auf den Erwerb, das Management und die Bewirtschaftung sowie auf die Privatisierung von Wohnimmobilien. ADLER investiert vor allem in Portfolien bzw. Beteiligungen an Wohnimmobiliengesellschaften in B-Lagen von Ballungsräumen, deren Bestände einen positiven Cashflow erzielen und die über nachhaltige Wertsteigerungspotenziale verfügen.



Die ADLER-Tochtergesellschaft ACCENTRO Real Estate AG gehört zu den größten deutschen Privatisierern von Wohnungseigentum. ACCENTRO vertreibt gezielt geeignete Wohnimmobilien aus den Beständen des ADLER-Konzerns und vermittelt auch für Dritte Eigentumswohnungen an Selbstnutzer und Kapitalanleger, die etwa mit dem Erwerb einer Wohnung für ihre Altersabsicherung sorgen wollen.



Zudem ist ADLER mit 23,5 Prozent (Stand 31. Dezember 2015) an der conwert Immobilien Invest SE, Wien, beteiligt, eines der führenden Immobilienunternehmen in Österreich. conwert hält über 82 Prozent seiner Immobilienbestände, viele davon in A-Städten in Deutschland.



Mit rund 50.000 Wohneinheiten gehört ADLER zu den fünf größten deutschen börsennotierten Wohnungsunternehmen. Neben der Notierung im FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index in London und im GPR General Index werden die Aktien von ADLER im Small Cap Index, dem SDAX der Deutschen Börse, gelistet. (27.02.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ADLER Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Kai Klose von der Berenberg Bank:Kai Klose, Aktienanalyst der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Unternehmenspräsentation weiterhin zum Kauf der Aktie der ADLER Real Estate AG (ISIN: DE0005008007, WKN: 500800, Ticker-Symbol: ADL) und erhöht sein Kursziel.ADLER habe bei der Veranstaltung in Brüssel, München und Lugano einen positiven Eindruck hinterlassen, so der Analyst. Im Fokus habe die Verbesserung des Kreditratings gestanden.Kai Klose, Aktienanalyst der Berenberg Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die ADLER Real Estate-Aktie bestätigt. Das Kursziel sei von 14,00 auf 16,20 Euro erhöht worden. (Analyse vom 27.02.2017)Börsenplätze ADLER Real Estate-Aktie:15,06 EUR +0,27% (27.02.2017, 11:05)Tradegate-Aktienkurs ADLER Real Estate-Aktie:15,021 EUR -0,26% (27.02.2017, 11:21)