Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

10,195 EUR +0,15% (17.05.2017, 16:08)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (17.05.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S).Im ersten Quartal habe ACCENTRO den Umsatz leicht gesteigert, beim EBIT aber aufgrund einer im Vorjahresvergleich niedrigeren Rohmarge einen Rückgang verzeichnet. Der Margenrückgang stelle allerdings lediglich eine Momentaufnahme dar und sei vor allem einer etwas ungünstigeren Zusammensetzung der in den ersten drei Monaten verkauften Wohnungen geschuldet. Grundsätzlich berichte ACCENTRO von einer ungebrochenen Nachfragedynamik und habe auf dieser Basis die Prognosen für das laufende Jahr bestätigt.Auch Jakubowski habe seine Schätzungen unverändert gelassen. Gerade die im ersten Quartal wieder sehr erfolgreiche Akquise von neuen Wohnungen in Berlin und in Leipzig sehe er als Garant dafür, dass ACCENTRO die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen könne. In einem Markt, der von einem anhaltenden Nachfrageüberhang geprägt sei, stelle die nun weiter gesicherte Verfügbarkeit einer ausreichenden Zahl an privatisierungsfähigen Wohnungen die entscheidende Erfolgskomponente dar.Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie: