Kontakt: Media Relations, media.relations@ch.abb.com, +41 43 317 65 68



Börsenplätze ABB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:

20,895 EUR +1,53% (11.01.2017, 09:23)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

22,40 CHF +1,27% (11.01.2017, 09:29)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (11.01.2017/ac/a/a)







Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) hat vom US-amerikanischen Versorgungsunternehmen Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) einen Auftrag in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar erhalten, um die bestehende Sylmar HGÜ-Konverterstation (Hochspannungs-Gleichstromübertragung) in Kalifornien zu modernisieren, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Station ist ein wichtiger Teil der Stromnetzverbindung zwischen dem Pazifischen Nordwesten und dem südlichen Kalifornien und wurde 1970 in Betrieb genommen. Der Auftrag wurde im vierten Quartal 2016 gebucht.Die Konverterstation Sylmar im Norden von Los Angeles ist die südliche Station der "Pacific Intertie", einer 1.360 Kilometer langen HGÜ-Verbindung zur Celilo Konverterstation, in der Nähe des Columbia River im Bundesstaat Oregon. Die "Pacific Intertie" überträgt Strom vom Pazifischen Nordwesten an bis zu drei Millionen Haushalte im Großraum Los Angeles. Normalerweise verläuft der Energiefluss von Norden nach Süden. Im Winter jedoch benötigt der Norden viel Energie zum Heizen, während der Süden weniger Energie benötigt, sodass dann der Stromfluss umgekehrt wird. Die "Pacific Intertie" ermöglicht den Stromaustausch zwischen dem Nordwesten und Südkalifornien und unterstützt somit den Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage."Die Pacific Intertie war die erste große HGÜ-Leitung, die in den USA installiert wurde. Sie sichert seit nahezu fünf Jahrzehnten die Stromversorgung von Millionen Menschen in den USA", sagte Claudio Facchin, Leiter der ABB-Division Stromnetze. "Wir freuen uns, zu diesem Pionierprojekt zurückkehren zu dürfen. Die Modernisierung der Konverterstation in Sylmar knüpft an den Erfolg von Celilo an und leistet einen Beitrag zu einer sicheren Stromversorgung. Gleichzeitig ermöglicht sie eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit sowie herausragende Kontrollfunktionen. ABB ist ein weltweit führender Anbieter der HGÜ-Technologie und dieses Projekt unterstreicht unsere Servicequalität sowie unseren lebenslangen Support, was ein zentrales Element unserer Next-Level-Strategie ist."Die Digitalisierung wird bei der Modernisierung eine Schlüsselrolle spielen, da die neueste Version von ABBs fortschrittlichstem Steuerungs- und Schutzsystem MACH installiert wird. Wie bereits bekannt gegeben wurde, war Celilo, die nördliche Konverterstation der Verbindung, die erste Anlage weltweit, die mit der neuesten Version dieses Steuerungssystems aufgerüstet wurde. Bei der Modernisierung der Sylmar-Station werden weitere Schlüsselkomponenten installiert, darunter AC- und DC-Filter, Drosselspulen sowie Messeinrichtungen und Zusatzgeräte.Das digitale MACH-System überwacht, steuert und schützt die hochentwickelte Leistungselektronik in der Station und kontrolliert mehrere tausend Abläufe, um ein Höchstmass an Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Damit wird die Übertragungsleitung auch vor unerwarteten Störungen wie Blitzeinschlägen geschützt. MACH funktioniert wie das Gehirn der HGÜ-Leitung und wurde dafür konzipiert, über Jahrzehnte hinweg rund um die Uhr zu laufen. Es beinhaltet Funktionen für die Erfassung von Störungen und die Fernsteuerung. Das MACH-System von ABB ist mit über 1.100 weltweit in Betrieb befindlichen Anlagen die global am häufigsten eingesetzte Steuerungslösung für HGÜ-Anwendungen und FACTS-Installationen (Flexible Alternating Current Transmission System).ABB entwickelte die HGÜ-Technik vor über 60 Jahren in Pionierarbeit und wurde inzwischen mit über 110 HGÜ-Projekten weltweit betraut. Dies entspricht einer Gesamt-Übertragungskapazität von über 120.000 Megawatt (MW) und macht etwa die Hälfte der weltweit installierten Basis aus. Das Unternehmen ist weiterhin Vorreiter bei HGÜ-Innovationen und verfügt mit seinen internen Fertigungskapazitäten für alle wesentlichen HGÜ-Komponenten über eine einzigartige Marktstellung.Mehr Informationen: http://new.abb.com/news/detail/535/abb-wins-100-million-order-to-upgrade-historic-hvdc-link-in-the-us