Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

2,416 EUR +2,46% (23.02.2017, 17:37)



ISIN 7C Solarparken-Aktie:

DE000A11QW68



WKN 7C Solarparken-Aktie:

A11QW6



Ticker-Symbol 7C Solarparken-Aktie:

HRPK



Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 85 MWp.



Über 90% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Frankreich, Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 60 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (23.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktie sehr interessant! 7C Solarparken blickt sehr optimistisch in die Zukunft! AktienanalyseNach Meinung von Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist die Aktie der 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) auf dem aktuellen Niveau sehr interessant.Die 7C Solarparken AG habe heute ihre Zahlen vorgelegt, die nach Ansicht des Aktienprofis sehr gut ausgefallen seien. Die EBITDA-Prognose, die man erst vor wenigen Wochen abgegeben habe, sei sogar übertroffen worden. Das letzte Jahr habe unter der sehr schwachen Sonneneinstrahlung ein bisschen gelitten, aber für das neue Jahr blicke die 7C Solarparken AG sehr optimistisch in die Zukunft.Die 7C Solarparken-Aktie notiere recht kräftig im Plus. Das Geschäft mit Solarparks sei nämlich sehr profitabel und die 7C Solarparken AG sei einer der weinigen börsennotierten Anbieter.Vor diesem Hintergrund ist die 7C Solarparken-Aktie auf dem aktuellen Niveau sehr interessant, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2017)Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:2,396 EUR +1,74% (23.02.2017, 17:36)