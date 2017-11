Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

2,38 EUR -1,24% (27.11.2017, 21:50)



ISIN 7C Solarparken-Aktie:

DE000A11QW68



WKN 7C Solarparken-Aktie:

A11QW6



Ticker-Symbol 7C Solarparken-Aktie:

HRPK



Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (28.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Laut der Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bietet sich bei der Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) gute Gelegenheit.Anfang November habe 7C Solarparken den Kauf einer 6,7 MWp Dachanlage verkündet und damit das Wachstumsziel für das Gesamtjahr wieder vorzeitig erreicht. Die installierte Leistung des Solarparkportfolios habe so inzwischen auf 119 MWp gesteigert werden können. Darauf sei in dieser Woche eine Anhebung der EBITDA-Prognose für 2017 von 27 auf 28,5 Mio. Euro gefolgt. Noch spannender sei allerdings der Kapitalmarkttag zur weiteren Strategie gewesen, der am Donnerstag stattgefunden habe. Das Management wolle die Portfoliogröße im nächsten Jahr auf 200 MWp ausweiten und habe dafür mehrere Maßnahmen geprüft, u.a. Akquisitionen und Fusionen. Nun werde zunächst ein anderer Weg beschritten. Durch eine Partnerschaft mit einem deutschen Projektentwickler solle unter Einsatz von günstigem Fremdkapital ein Ausbau auf 150 MWp erfolgen, die restliche Lücke zum Ziel solle mit einem Co-Investoren-Modell geschlossen werden.Auch wenn die Wachstumsziele mit diesen Maßnahmen ambitioniert erscheinen würden, böten sie den großen Vorteil, dass sie ohne Verwässerung auskämen. Davon dürfte die Aktie, die sich immer noch in einer Seitwärtsphase befinde, im nächsten Jahr profitieren.Für Anleger, die bei der 7C Solarparken-Aktie noch nicht investiert sind, bietet sich eine gute Gelegenheit, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 46 vom 25.11.2017)Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:2,398 EUR -1,32% (27.11.2017, 17:36)