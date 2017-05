Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (24.05.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) nach wie vor stark zu kaufen.7C Solarparken habe im ersten Quartal 2017 den Umsatz um 30 Prozent auf 5,2 Mio. Euro und das EBITDA um 37 Prozent auf 4,67 Mio. Euro gesteigert, wobei der operative Gewinn auch von einem Einmaleffekt in Höhe von 0,7 Mio. Euro profitiert habe. Doch auch bereinigt um diesen Effekt wurden die Erwartungen der Aktienanalysten von SMC Research (4,9 Mio. Euro/3,6 Mio. Euro) signifikant übertroffen. Die Rahmenbedingungen seien in den ersten drei Monaten positiv gewesen, die Sonnenverfügbarkeit habe in den Zielregionen über dem langjährigen Durchschnitt gelegen. Das habe sich im Anschluss nicht fortgesetzt, im April sei die Einstrahlung unterdurchschnittlich gewesen (ca. -5 Prozent), eine Einbuße in ähnlicher Höhe habe es durch Spätfrost und Schnee gegeben.Das habe das Management in der Jahresprognose aber schon berücksichtigt, die daher trotz der guten Q1-Zahlen unverändert geblieben sei. Für 2017 würden ein Umsatz von mehr als 32 Mio. Euro und ein EBITDA von über 27 Mio. Euro anvisiert. Bis zum Jahresende sei ein Ausbau des Portfolios auf 115 MWp geplant. Die Aktienanalysten von SMC Research sind dieser Guidance in ihrem Schätzmodell gefolgt, rechnen mit einem Umsatz von 32,3 Mio. Euro und einem EBITDA von 27,5 Mio. Euro und lassen das Modell unverändert.Im Hinblick auf das Portfoliowachstum lägen die Aktienanalysten mit 118 MWp zum Jahresende moderat über den Managementzielen. Sie würden davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten auch wieder ein etwas größerer Zukauf gelingen könnte, der allerdings nur noch begrenzten Einfluss auf den Umsatz und Gewinn in 2017 haben werde, aber die Basis für weitere Zuwächse in 2018 schaffe. Für weitere Impulse dürfte der Kapitalmarkttag von 7C im September sorgen, auf dem es weitere Details zu dem im nächsten Jahr angestrebten "strategischen Deal" geben werde.Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:2,49 EUR +0,16% (24.05.2017, 16:57)