Haar (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) auf dem aktuellen Niveau wieder kaufenswert.Steven de Proost, CEO der 7C Solarparken AG, wolle bis 2018 einen strategischen Deal für das Unternehmen präsentieren. Aktuell verfüge das Unternehmen über einen Bestand an Solarparks im Volumen von 100 Megawatt. Dieses Niveau solle im nächsten Jahr auf ca. 200 Megawatt verdoppelt werden. Aus eigener Kraft funktioniere dies natürlich nicht.Der Firmenchef prüfe den Erwerb oder die Fusion mit einem anderen Unternehmen, welches sich ebenfalls als Bestandshalter von Solarparks positioniert habe. "Wir sind zuversichtlich, dass uns dieser strategische Schritt gelingt. Wir haben bereits einige Kandidaten für unser Vorhaben identifiziert", habe der CEO den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. Eine Variante wäre natürlich auch, dass 7C Solarparken selbst übernommen werde. De Proost schließe diese Option nicht aus. "Sollte dies für unsere Aktionäre sinnvoll sein, sind wir auch dafür offen."Bei einer Übernahme werde es natürlich grundsätzlich darauf ankommen, wie das Angebot konkret aussehe. Ob in bar oder in Aktien oder in einer Mischung aus beidem bezahlt werde. Bei einem reinen Angebot in Aktien werde entscheidend sein, wer der Aufkäufer sei. Priorität Nummer 1 habe indes der Weg über einen eigenen Zukauf oder ein Fusion unter dem Dach der 7C Solarparken, um mittelfristig in den SDAX einzuziehen.Operativ entwickle sich das Unternehmen erfreulich. Für das Jahr 2016 sei ein Umsatz von 28.8 Mio. Euro bei einem EBITDA von mindestens 24 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. Nach neun Monaten im Jahr 2016 sei 7C bereits komfortabel unterwegs gewesen. Der Oktober sei jedoch für Bestandshalter von Solarparks aufgrund lausiger Witterungsverhältnisse sehr schwach gewesen. Der November wiederum normal und der Dezember wieder ordentlich. Grundsätzlich sei Q4 für die Branche nicht besonders ereignisreich. Das meiste Geld werde in Q2 und Q3 verdient. In der Summe dürfte das Unternehmen die eigenen Erwartungen sogar übertreffen. Beim EBITDA würden die Experten mit einem Gewinn von ca. 25 Mio. Euro bei Umsätzen von ca. 30 Mio. Euro rechnen.Im Jahr 2017 wolle das Unternehmen den Bestand an Solarparks auf 115 Megawatt steigern. Ein Niveau von 105 Megawatt habe sich 7C bereits gesichert. Das EBITDA solle in diesem Jahr auf mindestens 27 Mio. Euro anwachsen bei einem Cashflow je Aktie von 50 Cent. Für das Jahr 2017 sei geplant, erstmals eine Dividende von 10 Cent je Aktie auszuzahlen. "Wir haben dies vor. Grundsätzlich wollen wir liefern, was wir versprechen. Sollten wir allerdings den Bestand an Solarparks durch günstige Optionen weiter organisch ausbauen können, würden wir lieber investieren. Es macht keinen Sinn, erst eine Dividende auszuzahlen und kurze Zeit danach wieder eine Kapitalerhöhung zu machen."Um das Volumen auf 115 Megawatt auszubauen, plane 7C demnächst eine weitere Kapitalerhöhung. Erst jüngst seien knapp 0.8 Mio. neue Aktien zum Preis von 2,30 Euro platziert worden. Der Erlös habe bei 1,76 Mio. Euro gelegen. Die zweite Kapitalerhöhung mit dem Ziel in der Summe 3,4 Mio. Euro einzusammeln, also weitere ca. 1.7 Mio. Euro, um das Zielvolumen von 115 Megawatt bis Ende des Jahres 2017 zu erreichen, dürfte in den nächsten Monaten erfolgen.Im Jahr 2018 solle das EBITDA auf Basis von 115 Megawatt auf gut 29 Mio. Euro verbessert werden. Der Cashflow je Aktie solle auf 53 Cent steigen. Auf Basis von nunmehr 43.3 Mio. Aktien entspreche dies einem Wert von fast 23 Mio. Euro.Die Aktien von 7C Solarparken hätten im Jahr 2016 in der Spitze bei 2,60 Euro notiert. Seit etwas längerer Zeit befinde sich das Papier in einer Seitwärtsbewegung, nach einer sehr starken Kursentwicklung im Jahr 2015. Die Experten hätten das Papier damals bei Kursen von 1,40 Euro erstmals zum Kauf empfohlen. Aktuell würden die Anteilsscheine bei 2,35 Euro handeln.