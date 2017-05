Xetra-Aktienkurs 3U HOLDING-Aktie:

0,899 EUR +2,63% (15.05.2017, 09:58)



ISIN 3U HOLDING-Aktie:

DE0005167902



WKN 3U HOLDING-Aktie:

516790



Ticker-Symbol 3U HOLDING-Aktie:

UUU



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (15.05.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) und erhöht sein Kursziel.In der vergangenen Woche, am 10. Mai, habe die Gesellschaft ihre Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres veröffentlicht. Trotz geringerer Umsätze im Vergleich zur Vorjahresperiode habe das Unternehmen in den weiteren Ergebniszahlen gute Anstiege vorweisen können. Der Konzernumsatz habe bei knapp 10,5 Mio. Euro um rund 7% unter dem Vorjahr gelegen, hauptsächlich aufgrund von Umsatzrückgängen aus dem ITK-Segment, in welchem eine Tarifanpassung stattgefunden habe. Diese Rückgänge hätten jedoch durch geringere Materialaufwendungen kompensiert werden können. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens sei nach den ersten drei Monaten von 41% zum Jahresende 2016 auf über 42% angestiegen. Das Konzernergebnis nach Minderheiten sei auf 175.000 Euro angestiegen, ein deutliches Plus von 73%, während das EBITDA aufgrund geringerer Aufwendungen um über 20% auf über 1,4 Mio. Euro gestiegen sei. Mit der Inbetriebnahme im Januar des zweiten eigenentwickelten Windparks "Schlenzer" habe das Unternehmen im ersten Quartal einen wichtigen Meilenstein verwirklicht.Mit dem abgelieferten Zahlen habe das Unternehmen, welches seit dem vierten Quartal 2015 positive Zahlen schreibe, eine weitere gute Entwicklung ausgewiesen und zeige, dass es wohl auch zukünftig profitabel wirtschaften könne und sein Ziel der Gewinnsteigerung im Rahmen der gegebenen Prognose erreichen werde. Ebenso werde im Nachgang zur Hauptversammlung in dieser Woche zum ersten Mal nach einigen Jahren wieder eine Dividende von 1 Cent an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Aktie habe seit Jahresbeginn bereits um 42% zugelegt, unter anderem durch die Zukäufe des Aufsichtsratsmitglieds Jürgen Beck-Bazlen, welches ebenso ein positives Signal darstelle.Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie: