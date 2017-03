WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA



CEO:

Vyomesh Joshi



(01.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Arlington (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von Analyst Christopher Van Horn von FBR Capital Markets:Aktienanalyst Christopher Van Horn vom Investmenthaus FBR Capital Markets erwartet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien des weltweit führenden Anbieters von 3D-Drucksystemen 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) eine marktkonforme Kursentwicklung.Die Q4-Erlöse von 3D Systems Corp. seien niedriger ausgefallen als vom Markt im Durchschnitt geschätzt. Auch die Umsatzplanungen für das erste Quartal würden unter der Konsensprognose liegen.Obwohl Fortschritte auf dem Weg zu einem höheren EPS erkennbar seien und erstmals seit dem Geschäftsjahr 2014 wieder ein Gewinn auf der EPS-Ebene in Sicht sei, dürfte der Aktienkurs nur begrenztes Aufwärtspotenzial haben, solange sich kein signifikantes Umsatzwachstum einstelle, so die Einschätzung des Analysten Christopher Van Horn.Die Aktienanalysten von FBR Capital Markets bestätigen in ihrer 3D Systems-Aktienanalyse das "market perform"-Rating sowie das Kursziel von 18,00 USD.Börsenplätze 3D Systems-Aktie:14,66 Euro +1,35% (01.03.2017, 17:24)Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:14,50 Euro +1,10% (01.03.2017, 17:43)NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:USD 15,33 +0,86% (01.03.2017, 17:46)ISIN 3D Systems-Aktie:US88554D2053