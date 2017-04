mutares: Beteiligung verkauft

mutares sei nach Darstellung von SMC-Research mit der Veräußerung der Tochter Fertigungstechnik Weißenfels der zweite Exit in diesem Jahr gelungen. Mit einem signifikanten Ergebniseffekt aus der Transaktion sei aus Sicht der Analysten nicht zu rechnen, das Researchhaus kalkuliere aber weiterhin mit einem Gewinnsprung für 2017.

Nachdem mutares gemäß SMC-Research im Februar die Anteile der Eupec Deutschland GmbH an die Wasco-Gruppe aus Malaysia habe veräußern können, sei nun bereits der zweite Exit in diesem Jahr gelungen. Die Beteiligung Fertigungstechnik Weißenfels (FTW), die u.a. NC-Rund­­tisch­sys­­teme für die Werkzeugmaschinenindustrie herstelle und die seit 2010 zum Portfolio von mutares gehört hätte, sei an das Family Office der Familie Klement veräußert worden. Die neuen Besitzer seien über mehrere Unternehmensbeteiligungen in der Branche Maschinen- und Anlagenbau sehr aktiv und würden ihr Engagement mit der Übernahme von FTW nun weiter ausbauen.

Zu den Konditionen der Transaktion habe mutares keine Angaben gemacht. Da FTW zu den kleinsten Gesellschaften im Portfolio zählen würde und die jüngste operative Entwicklung eher durchwachsen gewesen sei, würden die Analysten weder mit einem nennenswerten Exiterlös noch mit einem signifikanten Ergebniseffekt für die AG rechnen. Der Deal sei vor allem im Kontext der Portfoliokonsolidierung und der Fokussierung auf größere Projekte zu sehen.

Auch, wenn der Verkauf von FTW einen geringen Effekt auf das Zahlenwerk in 2017 haben werde, würde das Researchhaus die Transaktion positiv sehen. Zum einen zeige es, dass es sogar für die kleinsten und operativ eher schwierigen Beteiligungen Interessenten gebe, zum anderen würden so Managementkapazitäten für größere Projekte freigesetzt.

SMC-Research hätte weitere Transaktionen von mutares in dem Schätzmodell bereits einkalkuliert und lasse dieses vorerst unverändert. Weiterhin würden die Analysten mit einem deutlichen Gewinnsprung auf AG-Ebene in diesem Jahr und mit einer höheren Ausschüttung rechnen, das Kursziel bleibe bei 24,80 Euro verbunden mit einem Buy-Votum.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

