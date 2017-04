UBS belässt BHP Billiton auf 'Neutral' - Ziel 1400 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BHP Billiton nach Produktionszahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen.Das schlechte Wetter und Streiks hätten bei dem Minenkonzern für schwache Resultate im Geschäft mit Kupfer und Hüttenkohle gesorgt, schrieb Analyst Myles Allsop in einer Studie vom Mittwoch. Die Markterwartungen an den Gewinn je Aktie in diesem Jahr könnten nun um rund 5 Prozent sinken./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.