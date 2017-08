NYSE-Aktienkurs Snap-Aktie:

USD 12,66 -0,63% (16.08.2017, 16:02)



ISIN Snap-Aktie:

US83304A1060



WKN Snap-Aktie:

A2DLMS



Ticker Symbol Snap-Aktie Deutschland:

1SI



NYSE Ticker-Symbol:

SNAP



Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.



(16.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Atlanta (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Youssef Squali von SunTrust Robinson Humphrey:Laut einer Aktienanalyse rät der Analyst Youssef Squali vom Investmenthaus SunTrust Robinson Humphrey Investoren im Rahmen einer Ersteinschätzung die Aktien des Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) zu verkaufen.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Internetsektor äußern die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey die Meinung, dass sich Investoren an den erhöhten Bewertungsniveaus nicht stören sollten, da noch viel Spielraum für weiteres Wachstum besteht. Die Durchdringung der globalen Wirtschaft durch das Internet sei noch in einer frühen Phase.Ungeachtet einer möglichen kurzfristigen Volatilität der Aktienkurse sollte die Kombination aus im Vergleich zu anderen Branchen überlegenen Wachstumsperspektiven, steigenden Margen und einer attraktiven Bewertung die Nachfrage nach Qualitätstiteln im Verlauf der Zeit stützen.Die Aktien von Snap Inc. zählen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey nicht zu den Anlagefavoriten. Analyst Youssef Squali geht davon aus, dass der Aktienkurs im Zuge weiterer Abwärtskorrekturen bei den Konsensprognosen den Rückwärtsgang einlegen wird. Auch wenn die Plattform für das Geschichtenerzählen großartig sei, für Werbekunden sei diese kein Muss.In ihrer Snap-Aktienanalyse nehmen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey die Coverage mit einem "sell"-Votum und einem Kursziel von 10,00 USD auf.Xetra-Aktienkurs Snap-Aktie:10,76 Euro -1,19% (16.08.2017, 15:46)Tradegate-Aktienkurs Snap-Aktie:10,82 Euro -0,21% (16.08.2017, 15:56)