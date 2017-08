RBC Capital senkt Rio Tinto auf 'Outperform' - Ziel 4200 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Rio Tinto von "Top Pick" auf "Outperform" abgestuft, aber das Kursziel auf 4200 Pence belassen.Eine nachlassende Dynamik im chinesischen Immobilienmarkt dürfte eine weitere Aufwertung der Aktie des Bergbaukonzerns bremsen, schrieb Analyst Tyler Broda in einer Studie vom Dienstag. Zudem sehe er die Konkurrenten Anglo American und Glencore zunehmend positiv. Dennoch sieht er das Rio-Papier weiter als sehr werthaltig an und traut ihm binnen Jahresfrist einen Anstieg um 30 Prozent zu./gl/zb Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.