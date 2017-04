Goldman senkt Ziel für Yara - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Yara von 460 auf 450 norwegische Kronen gesenkt und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen.Das erste Quartal sei für den Hersteller von Stickstoffdünger schwierig gewesen, schrieb Analyst Stephen Benson in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Das mittelfristige Potenzial bleibe allerdings unverändert groß./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.