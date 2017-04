Goldman hebt Ziel für Fiat Chrysler - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Fiat Chrysler nach Zahlen von 20,00 auf 20,10 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen.Analyst Stefan Burgstaller bleibt in einer Studie vom Donnerstag davon überzeugt, dass das erste Quartal den Tiefpunkt für den Autokonzern markiere. Von hier an finde die umfangreichste Verjüngungskur im Sektor wie auch der Unternehmensgeschichte ihren Lauf, so der Experte./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.