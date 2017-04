Goldman hebt Ziel für Boeing auf 134 US-Dollar - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 132 auf 134 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Das erste Quartal des Flugzeugbauers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Noah Poponak in einer Studie vom Donnerstag. Der Kerngewinn je Aktie (Core EPS) habe mit 2,01 Dollar aber über der Konsensschätzung von 1,91 Dollar gelegen. Allerdings seien davon 0,19 Dollar dem Effekt vorteilhafterer Steuern zu verdanken. Der Analyst erhöhte seine EPS-Prognosen für 2017 und 2018, reduzierte sie aber für 2019. Insgesamt ändere das Quartal nichts an seiner Ansicht, dass sich das Flugzeug-Angebot auf einem Rekordhoch befinde, während die Nachfrage nach neuen Flugzeugen nachlasse./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.