Goldman hebt Ziel für Air Liquide auf 100 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen von 97,80 auf 100,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Wachstumsaussichten blieben robust, schrieb Anaylstin Theodora Lee Joseph in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Sie hält die Papiere des Industriegasekonzerns aber für fair bewertet./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.