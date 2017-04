Goldman belässt Vivendi auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Vivendi nach der jährlichen Analystenveranstaltung auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 23,30 Euro belassen.Das Treffen habe ihre Auffassung bestätigt, dass die Musiksparte Universal Music Group in puncto Bewertung noch deutlich Spielraum nach oben habe, schrieb Analystin Lisa Yang in einer Studie vom Mittwoch. Zudem äußerte sich Yang weiter zuversichtlich mit Blick auf die Trendwende beim Bezahlsender Canal+./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.