Goldman belässt Unibail-Rodamco auf 'Neutral' - Ziel 257 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unibail-Rodamco nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 257 Euro belassen.Analyst Jonathan Kownator hob in einer Studie vom Mittwoch das starke Mietwachstum auf vergleichbarer Fläche hervor. Das Management des auf Einkaufszentren spezialisierten, französischen Immobilienkonzerns habe sich zudem positiv zur Entwicklung in vielen Teilen Europas geäußert./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.