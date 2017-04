Goldman belässt LVMH auf 'Buy' - Ziel 238 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 238 Euro belassen.Mit der Übernahme der restlichen Anteile an Christian Dior durch den französischen Luxusgüterkonzern erhalte LVMH Zugang zu einer schnell wachsenden Luxusmarke, die ihre Wurzeln im Konfektionssegment habe, schrieb Analyst Richard Edwards in einer Studie vom Mittwoch./la/hl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.