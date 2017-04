Deutsche Bank nimmt Aixtron mit 'Buy' wieder auf - Ziel 8 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Aixtron mit "Buy" und einem Kursziel von 8 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Analyst Uwe Schupp hält es für möglich, dass sich der Aktienkurs des Spezialmaschinenbauers verdoppelt, wie er in einer am Mittwochabend vorgelegten Studie schrieb. Er begründete dies zum einen mit dem Potenzial für Umsatzsteigerungen, zum andern könnte Aixtron den aufgeblähten und wenig effizienten Forschungs- und Entwicklungsbereich etwas stärker unter die Lupe nehmen. Dies allein könnte Aixtron auf dem Weg zur Profitabilität stützen./ajx/he Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.