Deutsche Bank belässt PSA auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für PSA nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Der französische Autobauer habe vor allem dank des Produktmixes etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer Studie vom Donnerstag. Angesichts der Markteinführung neuer Modelle sollte sich der Produktmix in den kommenden Quartalen weiter verbessern und den Gewinn in diesem Jahr antreiben./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.