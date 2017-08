Bernstein belässt Easyjet auf 'Outperform' - Ziel 1600 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen.Unbestätigten Berichten zufolge habe neben der Lufthansa auch Easyjet Interesse an Teilen der deutschen Fluggesellschaft, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer Studie vom Mittwoch. Ein solcher Schritt hätte eine strategische Logik, und der britische Billigflieger habe das richtige Geschäftsmodell, um mit einer solchen Transaktion Erfolg zu haben./gl/ajx Datum der Analyse: 16.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.