Barclays senkt Ziel für Rocket Internet - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rocket Internet nach Jahreszahlen von 24,80 auf 24,15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Analyst Andrew Ross änderte in einer Studie vom Mittwoch seine Prognosen nur leicht. Wesentlich sei, dass die Berliner Start-up-Fabrik in diesem Jahr eine ihrer Beteiligungen an die Börse bringe. Mögliche Kandidaten seien der Essenszusteller Delivery Hero ("Lieferheld") und der Kochboxen-Lieferant HelloFresh./la/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.