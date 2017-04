Barclays hebt Ziel für SAP auf 110 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum ersten Quartal von 95 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Softwarekonzern habe erneut in puncto Umsatz exzellent abgeschnitten, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer Studie vom Mittwoch. Etwas konterkariert werde dies zwar durch anhaltend hohe Investitionen. Diese dürften jedoch in den kommenden Quartalen ihren Höhepunkt erreichen und dann wieder abnehmen./la/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.