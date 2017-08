Baader Bank belässt K+S auf 'Sell' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat K+S nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Die Resultate des Salz- und Düngemittelherstellers seien eine klare Enttäuschung, die seine vorsichtigen Einschätzung für Aktie und globalen Kalidüngermarkt bestätigten, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Dienstag. Das steigende Angebot sollte schnell zu sinkenden Preisen führen. In diesem Umfeld könnten die Anleger erneut die Fähigkeit des Unternehmens zum Schuldenabbau in Frage stellen. Das gesenkte operative Ergebnisziel (Ebit I) liege nun auf dem Niveau der bereits deutlich gesunkenen Konsensschätzungen./gl/ag Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.