SYGNIS AG: Kostenreduktion wirkt

Die SYGNIS AG habe im Neunmonatszeitraum 2016 trotz der Integrationsaufwendungen nach Expedeon-Übernahme ihr Ergebnis verbessert und damit nach Einschätzung von GBC von den Kostensenkungsmaßnahmen der Vorperioden profitiert. Der Umsatz des Gesamtjahres dürfte zwar die ursprünglichen Erwartungen der GBC-Analysten nicht erreicht haben, doch insgesamt sieht das Researchhaus die SYGNIS AG weiter auf Kurs und konstatiert für die Aktie hohes Aufwärtspotenzial.

Die abgelaufene Berichtsperiode habe bei der SYGNIS AG im Zeichen der im Juli 2016 erfolgten Expedeon-Übernahme gestanden, die zu hohen anorganischen Umsatzeffekten geführt habe. Das bereinigte organische Umsatzwachstum der SYGNIS AG in den ersten drei Quartalen 2016 schätzt GBC auf ca. 70 Prozent. Auch das EBIT sowie das Nachsteuerergebnis seien trotz der Integrationsaufwendungen von -2,7 auf -2,1 Mio. Euro resp. von -2,8 auf -2,1 Mio. Euro verbessert worden, worin die Analysten eine Folge der in den vergangenen Perioden umgesetzten Kostenreduktionen sehen.

Angesichts des noch nicht erreichten Break-Even und des daraus resultierenden negativen operativen Cashflows messen die GBC-Analysten der Liquiditätsausstattung der SYGNIS AG eine hohe Bedeutung bei. Diesbezüglich habe die Gesellschaft in den ersten neun Monaten 2016 einen freien Cashflow in Höhe von -4,17 Mio. Euro (VJ: -3,48 Mio. Euro) verzeichnet, der aber durch den Liquiditätszufluss aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 4,19 Mio. Euro vollständig kompensiert worden sei. Zudem habe das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom 27.10.16 über Zusagen von öffentlich geförderten Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. Euro sowie von Fördermitteln in Höhe von 0,75 Mio. Euro berichtet,

Im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2016 habe die SYGNIS AG ihre eigene Prognose aktualisiert und erwarte nun Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 1,7 bis 2,0 Mio. Euro. Dies sei laut GBC realistisch, wobei das Researchhaus nun seine eigenen Umsatzschätzungen für 2016 und 2017 reduziert habe. Die Analysten begründen dies mit einem späteren Erstkonsolidierungszeitpunkt der Expedeon-Umsätze, dem negativen Einfluss der Währungseffekte sowie mit Verzögerungen beim Verkauf von SYGNIS-Kits über die neuen Vertriebskanäle.

Insgesamt führe die Anpassung der Schätzungen zu einem neuen Kursziel von 3,70 Euro (bisher: 3,95 Euro), mit dem aber weiterhin das Rating „Kaufen“ aufrechterhalten werde.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/14711.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.