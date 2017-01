Morgan Stanley hebt Ziel für Shell auf 2750 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktien von Shell von 2600 auf 2750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Markterwartungen bezüglich des Barmittelzuflusses seien deutlich gestiegen, schrieb Analyst Martijn Rats in einer Studie vom Freitag. Zum ersten Mal seit vier Jahren herrsche damit unter den Experten die Meinung vor, dass der Ölkonzern seine Dividende vollständig mit Einnahmen decken könne. Auch insgesamt sollten sich bei dem Unternehmen in diesem Jahr Sorgen um die Verschuldung abmildern./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.