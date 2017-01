Morgan Stanley hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 1000 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 950 auf 1000 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Umsatz mit Internetseiten sei schneller als gedacht gewachsen, schrieb Analyst Brian Nowak in einer Studie vom Freitag. Zudem habe sich die Entwicklung in allen Regionen beschleunigt und der bereinigte operative Gewinn habe seine Erwartungen übertroffen. Anleger sollten sich nicht von dem auf den ersten Blick etwas unter den Schätzungen liegenden Ergebnis je Aktie irritieren lassen. Hier hätten einmalige Effekte eine Rolle gespielt./mis/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.