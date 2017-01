Morgan Stanley belässt Unilever NV auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Unilever NV nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen.Bei dem Konsumgüterkonzern sollten sich die Umsätze auf bereinigter Basis weiterhin verhalten entwickeln, auch wenn das Unternehmen vom zweiten Halbjahr an deutlichere Fortschritte in puncto Profitabilität machen dürfte, schrieb Analystin Eileen Khoo in einer Studie vom Freitag. Derweil sei das Rendite-Risiko-Profil der Aktien recht ausgeglichen./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.