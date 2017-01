Kepler Cheuvreux belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat FMC nach einem juristischen Punktsieg in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen.Die Entscheidung eines US-Gerichts, eine für FMC finanziell nachteilige neue Vorschrift zu Zuschüssen für Dialysebehandlungen weiter auf Eis zu legen, könnte erhebliche Belastungen abwenden und die Sorgen über die weiteren Geschäftsaussichten mildern, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer Studie vom Donnerstag. Die nächsten Entwicklungen seien angesichts der politischen Veränderungen in den USA aber schwer zu prognostizieren./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.