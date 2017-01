Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 1000 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die A-Aktie von Alphabet nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar belassen.Suchdienste auf Mobilgeräten, Youtube und Hardware hätten das Umsatzwachstum des Internetkonzerns angetrieben, schrieb Analyst Brian Fitzgerald in einer Studie vom Freitag. Der Gewinn je Aktie der Google-Mutter habe die Erwartungen verfehlt, was aber auch an Einmaleffekten gelegen habe./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.