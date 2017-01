JPMorgan senkt Ziel für Allianz auf 174 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz SE von 180 auf 174 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Der Versicherer könnte durchaus an größeren Zukäufen interessiert sein, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Donnerstag. Daher habe er seine Erwartung von Aktienrückkäufen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro gestrichen./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.