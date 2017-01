JPMorgan hebt STMicro auf 'Neutral' und Ziel auf 12,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 7,80 auf 12,50 Euro angehoben.Die Chips des Halbleiterkonzerns würden in mehr neuen Produkten der Luftverkehrs-, Fahrzeug- und Smartphonebranche verbaut (Design Wins) als von ihm zuvor erwartet, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer Studie vom Freitag. Die bisherige Anlageempfehlung für die Aktie sei nicht mehr gerechtfertigt./gl/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.